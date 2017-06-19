Киев, 19 июня, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Приёмная в администрации президента Украины заблокирована бывшими участниками карательной операции на востоке страны, сообщают 19 июня украинские СМИ. По их данным, акция организована «Революционными правыми силами», которые возглавляет Бронислав Сухий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Участники требуют снятия Петра Порошенко с должности президента и освобождения из-под стражи члена своей организации Юрия Заболотного, задержанного правоохранителями 15 июня.

По информации украинских СМИ, протестующие демонстрируют плакаты с надписями «Порошенко — не наш президент», «Импичмент Порошенко» и «Нет преступной власти».

Стоит отметить, что перед этой акцией протеста у стен администрации президента Украины каратели из националистического батальона «Айдар» устроили драку c сотрудниками силовых ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины сейчас направляется в США, надеясь на встречу с главой США Дональдом Трампом.