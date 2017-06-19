Ташкент, 19 июня, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказался против мусульманского обряда никах (религиозная регистрация брака у мусульман) в отношении второй и последующих жен и предложил ввести запрет двоеженства законодательно, сообщает национальное телевидение Узбекистана.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР «1-е общежитие свободных женщин Востока. Посторонним не входить»

«Законодатели прорабатывают закон, предусматривающий уголовную ответственность имамов, проводящих обряд никах уже имеющим официальных жен мужчинам», — сказал президент.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Узбекистане у обеспеченных мужчин становится популярной регистрация религиозных браков по мусульманскому обряду.

В соответствии с законодательством Узбекистана, мужчинам разрешается вступать в брак с 18 лет, девушкам — с 17 лет, однако неофициально власти всячески препятствуют бракам слишком юных пар. Причиной этого является большое количество разводов у молодых семей. Кроме того, неофициально в стране не приветствуется рождение третьих и последующих детей из-за сильного демографического роста.