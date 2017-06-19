Москва, 20 июня, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Планируется, что в мероприятии примут участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты, депутаты Государственной думы, координаторы партийных проектов «Единой России», а также представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и другие.

Er.ru Афиша XV Гражданского форума Ярославской области

Работа форума будет организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума.

Как отметила заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Ольга Баталина, развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций является важной государственной задачей.

«В своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент говорил о необходимости оказания всесторонней помощи таким организациям. В программе «Единой России» есть раздел, который посвящен развитию гражданской активности и общественной инициативы. С начала текущего года сделан важный шаг в обеспечении доступа НКО к оказанию гражданам услуг наравне с государственными учреждениями. Семь социально ориентированных НКО уже получили новый статус исполнителя общественно полезных услуг. На форуме обсудим развитие инфраструктуры и институтов поддержки материально-технической базы НКО, расширение спектра услуг, оказываемых НКО населению в социальной сфере, поддержку и тиражирование успешных практик организации и реализации социально значимых проектов, повышение квалификации сотрудников НКО и гражданских активистов и многие другие вопросы», — сообщила Ольга Баталина.

На площадке «Инфраструктура поддержки НКО» будет обсуждаться поддержка некоммерческих организаций — как лучшие практики, так и векторы дальнейшего развития в этой области. Модерировать площадку будет первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Площадка «НКО как субъекты оказания услуг в социальной сфере» будет посвящена проблемам обеспечения равного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию общественно значимых услуг. В частности, речь пойдет о получении статуса исполнителя таких услуг, формировании социального заказа на региональном и муниципальном уровнях, а также о реализации программ поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам. Модератором площадки станет член президиума генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

На площадке «Участие граждан в социальных проектах на местном уровне» рассмотрят проблемы и механизмы вовлечения граждан в решение вопросов на местах. Речь пойдет в том числе о реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в части грантовой поддержки инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Кроме того, в ходе дискуссии будет изучен опыт инициативного бюджетирования и социального предпринимательства. Модератором выступит член президиума генсовета партии, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.

Дискуссию на четвертой площадке «Продвижение социальных инициатив» будут вести заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко и заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Александр Грибов. Участники обсудят способы взаимодействия НКО с органами власти, СМИ, бизнесом и гражданами при продвижении социальных инициатив.

Напомним, 8 июня в ходе заседания президиума генерального совета «Единой России» было принято решение об участии в проведении XV Гражданского форума.

«В этом году организатор форума в Ярославле — Общественная палата Ярославской области обратилась к нам с предложением стать соорганизатором. И мы решили объединиться, к тому же у нас был запланирован форум по НКО. Мы проговорили формат с ведомствами, которые задействованы в этом блоке», — отметил секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.