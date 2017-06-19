Киев, 19 июня, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июня, Министерство информационной политики Украины (МИП) обнародовало список из 20 сайтов, которые рекомендует закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины. Соответствующий список информационных ресурсов размещен на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Iнтернет

Отмечается, что запрещенные сайты «содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению согласно нормам украинского законодательства». Большинство сайтов обвинили в «разжигании межнациональной и межэтнической вражде».

Так, под запрет попали ресурсы: rusvesna. su, rusnext.ru, news-front.info, novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia. today, comitet. su, novoross.info, freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, asssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, uscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru.

Вышеуказанный перечень сайтов был утвержден рабочей группой при МИП под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина и рассмотрен экспертным советом при ведомстве. На данный момент его передали в Службу безопасности Украины.

Примечательно, что под запрет не попали официальные сайты Совмина ДНР, министерств и ведомств ДНР, главы ДНР Александра Захарченко и главы ЛНР Игоря Плотницкого и прочие республиканские ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Документ запретил «Mail.ru», «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», Кинопоиск, программные продукты «1С» и Касперский. Всего под обновленные санкции попали больше 450 компаний и 1228 физических лиц, а запреты будут действовать от одного до трех лет. До введения санкций российская соцсеть «ВКонтакте» насчитывала около 20 миллионов украинских пользователей. После блокировки соцсети в Украине, посещаемость ВК сократилась на 3,35 миллиона визитов в день.