Рим, 19 июня, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Более 120 мигрантов могли утонуть в Средиземном море в прошедшие выходные, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ), 19 июня сообщает Reuters.

Двое жителей Судана, которые прибыли примерно с тысячью других мигрантов в сицилийский порт Палермо 19 июня, рассказали сотрудникам МОМ, что они покинули берег Ливии на резиновой лодке, в которой было около 130 человек, большинство из которых были гражданами Судана, заявил представитель МОМ Флавио Ди Джакомо.

Через несколько часов на лодку напали ливийские пираты, которые украли лодочный мотор. Резиновая лодка стала быстро набирать воду и затонула. Ливийские рыбаки, которые находились недалеко от места происшествия, спасли двух мужчин из Судана — единственных выживших.

Позднее ливийские рыбаки пересадили мужчин в другую лодку с мигрантами. В конце концов они были спасены и доставлены на Сицилию.

Напомним, в текущем году берегов Италии достигли уже более 65 тыс. человек. По данным МОМ, по состоянию на 14 июня 2017 года в Средиземном море утонули 1 тыс. 828 мигрантов.