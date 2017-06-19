Великий Новгород, 19 июня, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Великого Новгорода Алексей Афанасьев уволен со своей должности сегодня, 19 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, трудовой договор с вице-мэром расторгнут по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Novgorodmuseum.ru Новгородский кремль

Афанасьев на посту вице-мэра курировал вопросы социальной политики, в его ведении также была работа с обращениями граждан. На работу в администрацию Великого Новгорода он был принят с 23 июля 2015 года, когда мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев оспаривал свою отставку в судах. До этого, с декабря 2012 года по 2015 год Алексей Афанасьев был заместителем у экс-губернатора Новгородской области Сергея Митина, а затем работал его советником.

Отметим, что Алексей Афанасьев также возглавляет Новгородское региональное отделение партии «Справедливая Россия».