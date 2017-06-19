Варшава, 19 июня, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 19 июня на стадионе «Колпортер» был разыгран матч 2-го тура Евро-2017 U21 между сборными Словакии и Англии. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу англичан.

Nicki Натан Редмонд

На 23-й минуте матча атакующий полузащитник «Виктории Пльзен» Мартин Хриен открыл счет ударом головы после подачи Альберта Руснака — 1:0.

На 50-й минуте защитник «Суонси» Алфи Мосон сравнял счет — 1:1.

Через 11 минут вингер «Саутгемптона» Натан Редмонд вывел Англию вперед мощным ударом в дальний угол после заброса Джеймса Уорд-Прауза — 1:2.

Статистика матча (Словакия/Англия)

Удары 7/13

Удары в створ 3/9

Владение 50%/50%

Фолы 13/4

Составы на матч:

Словакия: Хован, Ниняй, Шкриниар, Вальент, Мазань, Лоботка, Мигалик, Хриен, Руснак, Беро, Зреляк.

Англия: Пикфорд, Холгейт, Чилуэлл, Чемберс, Мосон, Чалоба, Уорд-Прауз, Бейкер, Редмонд, Свифт, Абрахам.

Главный арбитр матча: Мазейка.

Предупреждения: Беро — 13, Уорд-Прауз — 27, Мазань — 65, Мерфи — 86, Бейкер — 90+5.

Голы: Хриен 23 — 1:0, Мосон 50 — 1:1, Редмонд 61 — 1:2.