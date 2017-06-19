Белград, 19 июня, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Как сообщается, из-за трудностей с обеспечением необходимого большинства в парламенте принято решение о переносе заседания Скупщины, на котором должно рассматриваться назначение Брнабич.

Kt.gov.rs Ана Брнабич

Данную информацию подтвердил изданию министр внутренних дел Небойша Стефанович. «Президент Вучич и СПП столкнулись с проблемой обеспечения большинства в Скупщине. Мы находимся в сложной ситуации. В течение этой недели мы будем работать над тем, чтобы получить стабильное большинство», — сказал он.

Стефанович отметил, что президент непреклонен в поддержке выдвинутой им кандидатуры Брнабич и не намерен менять свой выбор. «Таким образом, вопрос стоит о поддержке не только Аны Брнабич, но и самого Вучича», — подчеркнул министр.

По его словам, если требуемое большинство удастся обеспечить, то назначения нового премьер-министра можно ожидать в ближайшие выходные, то есть 24−25 июня. Отметим, что Александр Вучич ранее обещал, что страна уже будет иметь нового премьера и членов правительства к моменту его торжественной инаугурации на посту президента, которая должна состояться 23 июня.

Как передавало ИА REGNUM, Александр Вучич, вступивший в должность президента Сербии 31 мая, выдвинул на пост премьер-министра Ану Брнабич, которая до последнего времени занимала пост министра госуправления и местного самоуправления. Она не является членом СПП, что вызвало определённое недовольство в партии. Также Брнабич не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Кандидат в премьеры имеет более чем десятилетний опыт работы с международными организациями и инвесторами, а также в местном самоуправлении. Для назначения Брнабич, её кандидатура должна быть одобрена в парламенте простым большинством голосов.