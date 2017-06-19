Нью-Дели, 19 июня, 2017, 20:46 — ИА Регнум. «В понедельник, 19 июня 2017 года, завершился тысячный земной день Mars Orbiter Mission на орбите Марса, что значительно превысило запланированный ранее срок службы в шесть месяцев. Тысяча земных суток эквивалентна 973,24 марсианским солнечным дням, спутник сделал 388 оборотов вокруг планеты», — говорится в заявлении Индийской организации космических исследований (ISRO).

Nesnad Индийский космический аппарат Mangalyaan (Mars Orbiter Mission)

Спутник находится в хорошем состоянии и продолжает работать, в настоящий момент идет научный анализ данных, полученных с аппарата Mangalyaan.

Напомним, 5 ноября 2013 года спутник был запущен с острова Шрихарикота, расположенного в индийском штате Андхра-Прадеш. Космический аппарат покинул гравитационное поле Земли 1 декабря 2013 года.

24 сентября 2014 года Индия с первой попытки вывела спутник на орбиту Марса. Миссия обошлась Индии примерно в $74 млн и оказалась одной из самых дешевых в сравнении с аналогичными запусками космических аппаратов к Марсу.

К настоящему моменту индийские ученые получили с Mars Orbiter Mission 715 цветных изображений поверхности Красной планеты.