Тбилиси, 19 июня, 2017, 20:43 — ИА Регнум. По мнению Ираклия Кобахидзе, это ошибка, и подобных просчетов и ошибок у администрации президента немало.

41.ge Ираклий Кобахидзе

«Позиция президента по этому закону общеизвестна. Что касается статуса друга суда, как юрист могу сказать, что этот статус с институтом президента несовместим», — заявил председатель парламента.

Законопроект «О юридическом лице публичного права — Оперативно-техническом агентстве Грузии» и пакет сопутствущих законодательных актов и изменений в действующее законодательство парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании утвердил 1 марта. Принятию законодательного пакета предшествовали острые дискуссии, в которых оппонентами властей выступали президент и его администрация, весь оппозиционный спектр и ряд неправительственных и общественных организаций. После утверждения законопроекта президент объявил о проведении консультаций для выяснения мнения общества. А после окончания консультаций в очередной раз наложил на законопроект вето.

Пакет законопроектов «о тайных прослушиваниях» парламент Грузии принял еще в 2014 году, но президент и тогда наложил на него вето, которое парламент «Грузинской мечты» успешно преодолел. Законопроект был обжалован в Конституционном суде, возглавляемом в тот период соратником экс-президента Михаила Саакашвили Георгием Папуашвили. Суд принял соответствующее решение и приостановил действие закона, дав парламенту срок до 31 марта 2017 года для доработки данного законодательного пакета. Но и «улучшенный» пакет законопроектов и предусмотренное им создание специального органа, который должен заниматься тайными следственными действиями, оппонентов не удовлетворил. Парламент и во второй раз успешно преодолел вето президента, что, учитывая наличие у «Грузинской мечты» конституционного большинства, особого труда не составило. И хотя у Конституционного суда сменился председатель, президент Грузии, судя по его обращению, надеется, что суд и на этот раз вынесет соответствующее решение и признает законодательный пакет неконституционным.