Екатеринбург, 19 июня, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Беляша, обвиняемого в убийстве 25-летней женщины из Новоуральска. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Amic.ru Места лишения свободы

Судом установлено, что в ночь на 14 декабря 2016 года Евгений Беляш, находясь в квартире дома по улице Металлургов, на почве возникшего финансового конфликта убил 25-летнюю Кристину Янову, с которой познакомился незадолго до этого в социальной сети. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима на 12 лет.

Отметим, что государственный обвинитель просил для подсудимого наказание в виде лишения свободы в колонии на 14 с половиной лет.

По данным местных изданий при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства. В частности, сотрудничество подсудимого со следствием, его болезнь и то, что он воспитывает дочь, а также аморальный образ жизни потерпевшей, сообщает информационный портал Е1.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, Кристина Янова проживала с подругой на съёмной квартире в Екатеринбурге. Сама она жила два дня в Новоуральске с мужем и трёхлетним сыном, а на два дня ездила зарабатывать в Екатеринбург. Кристина Янова пропала 14 декабря 2016 года. Её тело было найдено 21 декабря за городом, а уже 22 декабря в Екатеринбурге был задержан и взят под стражу подозреваемый — Евгений Беляш.

Вскоре стало известно, что познакомились они в социальной сети, и в тот роковой вечер она отправилась к нему, чтобы за 20 тыс. рублей оказать сексуальные услуги. Однако вскоре выяснилось, что платить такие деньги Евгений Беляш не намеревался, и в ходе возникшей ссоры, он задушил её, а от тела избавился, вывезя его за город — в посёлок Мичуринский.