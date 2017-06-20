Тель-Авив, Израиль, 21 июня, 2017, 00:01 — ИА Регнум. История взаимоотношений Турции и Израиля за последние годы может послужить хорошим примером тем, кто заинтересован в понимании политической шкалы ценностей и психологии актуальной турецкой элиты. С такой точкой зрения знакомит читателей в своей статье политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Величие Эрдогана

Всего полтора года прошло с момента заявления Израилем и Турцией окончания конфликта, связанного с турецкой поддержкой т. н. флотилии свободы. Речь идет о провокационной попытке турецкой околоправительственной организации IHH морского прорыва в сектор Газы, пресеченной пограничниками Израиля 31 мая 2010 года. Из послужного списка организации IHH следует упомянуть ее активную поддержку исламистов, орудовавших в Чечне.

Данный конфликт вызвал шквал обвинений со стороны США в адрес Израиля, тогдашняя американская администрация настояла на выплате компенсаций семьям погибших в ходе задержания экстремистов. Турецкий президент Эрдоган, заявляя о нормализации отношений с Израилем, называл свою страну «лучшим партнером еврейского государства». Сладкоречивых заверений было произнесено достаточно. Но вот совсем недавно турецкий лидер снова изверг водопад исламистской риторики, призывая к поддержке статуса мечети Аль-Аксы, священного места для мусульман в Иерусалиме, и негодуя по поводу положения «оккупированного Иерусалима, являющегося оскорблением для всех мусульман».

По мнению бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона, Эрдоган является лидером «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И все его действия, независимо от применяемой в маскировочных целях воззваний к мирному сосуществованию, направлены на продвижение своей организации как в пределах Ближнего Востока, так и в Европе. Пользуясь положением основного регулировщика потока беженцев, Турция наводняет страны Евросоюза «проверенными кадрами» экстремистов, сознательно участвующих в исламизации Европы.

Возможно, России стоит обратить внимание на этот аспект турецкой деятельности, также как и на историю турецко-израильских отношений, чтобы не повторять ошибок, совершенных другими.

Подробнее читайте в статье: Примирение… Учиться на ошибках Израиля в делах с Турцией

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