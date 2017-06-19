Мадрид, 19 июня, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Попытки ОПЕК спасти нефтяной рынок обречены на провал: Канада, США и Бразилия заполняют нишу, создаваемую странами альянса нефтедобытчиков, свидетельствует испанское информационно-аналитическое издание El Economista.

Randen Pederson Цистерны с нефтью

Цена на нефть по сравнению с уровнем, достигнутым 25 мая, упала на 13% до 47 долларов за баррель. Попытка снизить ежедневную добычу на 1,8 миллиона баррелей, предпринятая ОПЕК и Россией, в общем-то, удалась. Если бы другие игроки нефтяного рынка не воспользовались представившейся им возможностью нарастить добычу под гарантированный спрос.

Только США с момента первичного подписания соглашения странами ОПЕК соглашения об ограничении добычи в ноябре 2016 года стали выкачивать ежедневно на 600 тысяч баррелей больше. 100 тысяч добавила Бразилия. Ливия и Нигерия, которым было разрешено не придерживаться ограничений — каждая из них увеличила добычу на 150−153 тысячи баррелей в день.

По оценкам экспертов, добыча сланцевой нефти в США, благодаря «раскрутке» Техасского месторождения, в июле нынешнего года достигнет 5,475 миллиона баррелей в сутки.

Однако падение цен, по свидетельству аналитиков портала, должно притормозить в итоге сланцевую добычу, на настоящий момент не имеющую возможности конкурировать по себестоимости с выкачиванием обычной нефти. Когда сланец станет добывать невыгодно, черное золото снова осторожно пойдет в гору. Но это будет не раньше последнего квартала 2017 года, считают экономисты портала.

Читайте также: «Мировой нефтяной рынок стабилизируется не раньше начала 2018 года»