Доха, 20 июня, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся на данный момент вокруг Катара, имеет определенную предысторию, с которой знакомит статья редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

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По словам директора немецкого Центра исследований Афганистана Азиза Арианфара, наблюдаемая сейчас картина событий говорит о формировании двух противоборствующих блоков. В один из них входят Катар, Сирия, Турция, Иран, Ирак, а противостоят им Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет. В настоящий момент происходит смещение направлений политических усилий стран активно участвующих в ближневосточном конфликте или связанных с ними общими интересами.

Это происходит по той причине, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начинает терять позиции, теснимое своими противниками по всем направлениям; громко заявляет о себе вопрос о дальнейших судьбах региона. После вытеснения экстремистов начинают вступать в силу противоречия между группировками и анклавами различных сил, союзничавших или находившихся в состоянии хрупкого мира, пока все внимание было направлено на ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь же можно видеть как разделение на условно шиитский и суннитский лагерь, действия курдов, добивающихся признания независимого Курдистана, а также менее известных группировок, вслед за курдами заявляющих о стремлении к автономии. Из числа последних выделяются христиане и езиды Ближнего Востока, сильно пострадавшие от действий экстремистов и зачастую вынужденные спасаться покидая районы своего постоянного проживания.

Какую роль в ситуации такой неопределенности может сыграть разразившийся кризис между Эр-Риядом и Дохой и почему угроза может сместиться из Сирии в сторону Закавказья, читайте в статье: Что вскрыл на Ближнем Востоке катарский «гнойник»

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