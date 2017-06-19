Йошкар-Ола, 19 июня, 2017, 20:28 — ИА Регнум. В ЦИК Марий Эл поступили документы от четырех кандидатов на пост главы республики. Претендентов выдвинули «Единая Россия», ЛДПР, «Гражданская платформа» и «Справедливая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Так, «Единую Россию» представит врио главы Марий Эл Александр Евстифеев. Кандидатом от ЛДПР стал координатор регионального отделения партии Альберт Федоров.

Также в выборах примет участие глава республиканского отделения «Гражданской платформы» Андрей Смышляев. От «Справедливой России» на пост главы претендует председатель совета регионального отделения партии Наталья Глущенко.

Документы, представленные кандидатами, проверила рабочая группа ЦИК республики, также кандидаты получили справку — подтверждение получения представленных документов.

После приема документов каждому участнику выборов выдано разрешение на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября в Марий Эл состоятся досрочные выборы на пост главы республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсобрания региона шестого созыва по двум одномандатным округам — по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу №13 и Волжскому одномандатному избирательному округу №14.