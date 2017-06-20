Лос-Анджелес, США, 20 июня, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Среди вышедших в Голливуде в 1950 году фильмов сильно выделяется лента «Вчера родилась». Казалось бы — чего особенного в комедии про тупую блондинку? Но нет: в легкую форму создатели фильма сумели вложить ёмкое содержание, — за которое фильм даже удостоился титула «дьявольской марксисткой сатиры». За что — обсуждает историк кино, постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов.

Цитата из к/ф «Вчера родилась». реж Джордж Кьюкор. 1950. США От книг к поцелуям

Сюжет прост: миллионер приезжает в Вашингтон с чисто политико-деловыми целями, которые приведут его к монополии в своем деле. С собой он берет подружку — красивую и глупую. Чтобы не стыдиться низкого интеллекта своей спутницы, он нанимает журналиста, чья задача — подтянуть блондинку в плане самосознания. Журналист так преуспевает в этом, что девушка кардинальным образом меняется: она хочет изменить свою жизнь, она становится мыслящей личностью, она преображается. Она меняет отвратительно показанного капиталиста на простого, но обладающего внутренним содержанием своего учителя.

На фоне этой незатейливой на первый взгляд истории разворачивается идеологическая концепция фильма, — концепция, напрочь отвергающая эгоизм, который, будучи философией, организованной силой и правительством, становится фашизмом. Фильм бунтует против тирании, новой формой которой стало введенное в 1947 г. в США единомыслие, попирающие первоначальные принципы демократии. С учетом того, что как раз в то время проводилась (и на экране в том числе) активнейшая пропаганда эгоизма и индивидуализма как антиподов ужасного коммунизма, фильм не мог не привлечь внимание инквизиции.

А после того, как исполнительница главной роли, Джуди Холлидэй, еще и получила «Оскара», все стало совсем серьезно.

Как авторам фильма «шили дело», подозревая в связях с уже тогда яростно ненавидимой «рукой Кремля», и как обманула федералов дочь российских иммигрантов Холлидэй, читайте здесь: Как судили взбунтовавшуюся комедию

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