Калининград, 19 июня, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Администрация Калининграда передала в региональную собственность земельный участок у Дома Советов — архитектурной доминанты Калининграда. Соответствующее постановление за подписью врио губернатора Антона Алиханова опубликовано на сайте правовой информации.

Андрей Выползов ИА REGNUM Дом Советов в Калининграде построен вместо орденского замка Кёнигсберг

Согласно документу, помимо земли в собственность переданы каскадные фонтаны и два резервуара. Агентству по имуществу Калининградской области уже поручено принять имущество и подписать передаточный акт.

ИА REGNUM напоминает, что строительство 28-этажного здания Дома Советов началось в 1970 году на месте орденского замка Кёнигсберг. С началом Перестройки стройку заморозили, при этом затраты на дом составили 85% сметной стоимости. В 90-е годы здание было полностью разграблено.

Ранее Алиханов в интервью ИА REGNUM сообщал, что «у нас есть желание восстановить Дом Советов».

«Мы сейчас составили дорожную карту с собственниками этого здания, и аккуратно по ней идем. Они высказывают желание вложить деньги и доделать здание. Мы, со своей стороны, полностью их поддерживаем, и будем обеспечивать всеми необходимыми техническими условиями. И я надеюсь, что когда мы закончим с его реконструкцией, либо все правительство Калининградской области, либо его часть переедет в Дом Советов. Для чего, собственно, когда-то и строилось это здание», — сказал врио главы региона.

По официальным данным, у калининградского долгостроя есть два собственника — правительство Калининградской области (15%) и частная компания «Протострой» (85%). Однако в региональном прессе часто упоминается о некоем третьем владельце, которым имеет права собственности на недостроенный объект без регистрации в Росреестре.