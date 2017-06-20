Санкт-Петербург, 20 июня, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Мифы, которыми обросли действия России по усмирению Польского восстания 1863 года, выставляют генерала Муравьева, подавившего этот мятеж, злобным чудовищем, вешавшим поляков в невероятных количествах. Насколько легенды о злодеяниях, приписываемых русскому генералу, не соответствуют действительности, рассказывает в своей статье кандидат исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Олег Айрапетов.

Болеслав Русецкий. Адам Станислав Красинский. 1913

Когда 14 (26) мая 1863 г. Муравьев прибыл в Вильно и вступил в командование войсками, никто не подозревал, что в российской политике умиротворения наступил перелом. Выбранная новым главнокомандующим политика в корне отличалась от линии его предшественника, заигрывавшего с польским дворянством и духовенством. Поддерживая крестьянство, церковь и русское офицерство, Муравьев избрал активную стратегию, предполагавшую преследование и уничтожение отрядов инсургентов, борьбу с враждебной пропагандой и репрессии, направленные на восстановление авторитета власти.

Его политика сразу встретила активное противодействие со стороны английской и французской прессы, активно распространявшей небылицы о «невиданных жестокостях» подавления восставших поляков. Муравьев даже допустил двух корреспондентов «Morning Herald» посетить тюрьмы, в которых содержались политические преступники. Общее количество репрессированных выразилось следующими цифрами.

По приговорам военных судов с лишением прав состояния было сослано на каторжные работы 972 чел., на поселение в отдаленные места Сибири — 573, на поселение в менее отдаленные места Сибири — 854, определено в военную службу рядовыми 345, сослано в арестантские роты 864, выслано на водворение на казенных землях внутри Империи 4.096 чел. (или около 800 семей), сослано на жительство во внутренние губернии по решению суда 1.254 чел., из края было выселено 629 семей так называемой околичной шляхты.

В административном порядке, по приказанию Муравьева, за пределы генерал-губернаторства было выслано 279 человек. В целом высланные из Северо-Западного края составили большинство (57%) всех репрессированных участников восстания 1863 г.(высланные из Царства Польского составили 38%, из Юго-Западного края — 5%). На этом фоне возмущение французов выглядит особенно наглым лицемерием.

Для сравнения можно привести данные о репрессиях, имевших место в самой Франции во время событий 1848 года. Тогда из Франции было изгнано 44 тыс. чел., в Алжир сослано 12 тыс., под военный суд отдано 253 чел., переворот 1851 г. дал 26 тыс. сосланных в Африку и Кайенну.

Подробности читайте в статье: Усмиритель Польши — генерал-вешатель?

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Олега Айрапетова из цикла «Польское восстание 1863 года».