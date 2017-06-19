Вашингтон, 19 июня, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Пилоты США, действующие в Сирии, не будут колебаться в случае угрозы со стороны России, заявил представитель Пентагона, 19 июня сообщает Fox News.

F-18А ВВС США

«Мы не ищем конфликта с какой-либо стороной в Сирии, кроме «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но мы без малейших колебаний будем защищать себя и наших партнеров в случае угрозы», — заявил представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

Представитель оборонного ведомства США майор Адриан Ранкин-Галловэй заявил, что военный самолет коалиции продолжит «операции на всей территории Сирии, нанося удары по силам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оказывая воздушную поддержку нашим партнерам».

Напомним, 18 июня истребитель США F-18А сбил сирийский военный самолет Су-22 над Эр-Раккой в целях «самообороны».

19 июня министерство обороны РФ прекратило взаимодействие с США в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций на сирийской территории.

В оборонном ведомстве РФ отметили, что Соединенные Штаты в очередной раз грубо нарушили нормы международного права.