Вашингтон, 20 июня, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Очень интересно с точки зрения теории «глубинного государства» рассмотреть историю уволенного Трампом с поста директора ФБР Джеймса Коми. После данного шага Трампа дружно обвинили в том, что он препятствует правосудию, прикрывает собственные тылы, убирая со сцены раскопавшего серьезный компромат чиновника и вообще — действует за гранью. Историю обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трам смотрит на врагов как на... всех остальных

Ожидалось, что на слушаниях в комитете по разведке Сената США Коми даст под присягой такие показания, которые утопят Трампа раз и навсегда, сделав его импичмент чистой формальностью. Казалось, сейчас атака на президента перейдет в решающую фазу и весь мир узнает, как он принуждал Коми и закрыть дело против генерала Флинна, и повлиять на расследование дела о «российском вмешательстве» в выборы, и многое, многое другое, что несовместимо с обликом главного представителя американской демократии. Грядущие слушания «по Коми» пресса разрекламировала со всей страстью, можно было ждать острой развязки.

На практике все вышло иначе. Сперва (накануне слушаний) Коми обнародовал доклад, в котором на семи страницах изобразил свое общение с президентом. В общей сложности 7 бесед, записанных директором по памяти чисто чтобы не запутаться, изображают Трампа эдаким мафиозным главарем, почти что шантажирующим Коми в обмен на то, что он (Коми) сам не особо понял, будучи морально стерильным гражданином своей страны.

В том же духе прошли и последующие слушания, из которых каждый извлек желаемое и нечто потерял: демократы — уйму аморальной информации, бездоказательной, но от того не менее порочащей. Республиканцы — убедились в отсутствии прямых доказательств против Трампа, но защитить его имидж не смогли.

А что же пресловутое российское вмешательство, якобы только благодаря которому Трамп и победил? С этим вышла неувязочка. Подробности читайте здесь: Несбывшиеся надежды противников Трампа: он снова вышел сухим из воды

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