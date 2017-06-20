Эр-Рияд, 20 июня, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Американское издательство Defense News опубликовало относительно полный перечень поставок, предполагаемых в ходе исполнения заключенного договора между США и Саудовской Аравией. Судя по содержащимся в данной публикации сведениям, американцы начали проводить в жизнь мечту о перекладывании экономической нагрузки оборонных проектов США на плечи союзников и партнеров. Из чего следует такой вывод, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Саудовская Аравия

В качестве подтверждения информации, просочившейся в открытый доступ, издательство Defense News ссылается на некий высокопоставленный источник. Сумма контракта, составляющая 110 млрд долл., уже взбудоражила СМИ, заставляя гадать, чего еще не доставало вооруженной до зубов саудовской армии. Оказалось, что существенную часть контракта занимает поставка противоракетного комплекса THAAD, с двумя геостационрными спутниками обнаружения пусков, для которого, казалось бы, на аравийском полуострове нет целей.

Действительно, из вероятных противников саудитов, обладающих ракетными технологиями позволяющими проводить запуски т. н. средней дальности (до 5500 км), можно назвать только Иран и Израиль. Но для борьбы с такими целями комплекс THAAD, разработанный как часть глобальной системы американской ПРО, несколько «крупноват».

С другой стороны, нельзя не оценить по достоинству мысль американского Генштаба, расположившего комплекс глобальной ПРО под своим контролем на чужой территории и за деньги страны-«обладателя». Воспользоваться этой системой вооруженные силы Саудовской Аравии не смогут, так как спутниковые данные обрабатываются в вычислительном центре на территории США.

А в случае попытки «несанкционированного доступа», комплекс THAAD вполне возможно вывести из строя дистанционно, такую возможность не выпускать из-под контроля важное оборудование американцы явно предусмотрели. Но на упомянутой системе ПРО американо-саудовский контракт вовсе не заканчивается.

Что же еще включает в себя эта сделка, так обнадежившая сайдовцев, читайте в статье: США создадут часть глобальной системы ПРО за счёт Саудовской Аравии?

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