Екатеринбург, 19 июня, 2017, 20:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге четырёхлетний мальчик, которого нашли в лесу после четырёх дней поисковых мероприятий, переведён из областной детской клинической больницы № 1 в другое медицинское учреждение. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков на своей страничке в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мальчик переводится в инфекционное отделение ГКБ №40 Екатеринбурга, так как у него обнаружены проявления ветряной оспы», — написал Константин Шестаков.

По его словам, мать ребёнка сообщила, что вероятный контакт мальчика с другим ребёнком, болевшим ветрянкой, мог произойти ещё 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, семья из Асбеста направилась на отдых к Рефтинскому водохранилищу с ночёвкой. Утром 10 июня ребёнок отбился от отца и потерялся в лесу. В тот же день начались его поиски, в которых приняли участие до полутора тысяч человек: сотрудников полиции, военнослужащих и гражданских волонтёров. В поисках принимали участие кинологи с собаками-следопытами, а также использовались беспилотники. С каждым днём надежда на то, что оставшийся один в лесу маленький мальчик будет найден живым, становилась всё меньше. Уже спустя сутки, 11 июня, было возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

Тем не менее, утром 14 июня произошло чудо. Волонтёр Павел Карпенко практически случайно обнаружил мальчика лежавшего за деревом, и даже сначала подумал о самом плохом. Но когда он связался по рации с отрядом, ребёнок зашевелился и начал подниматься.

Прибывшие на помощь участники спасательной операции немедленно доставили мальчика, который находился в крайне измождённом состоянии до кареты скорой помощи. Он был доставлен в больницу Асбеста, а затем вертолётом в Екатеринбург, в областную детскую клиническую больницу № 1. У ребёнка было переохлаждение и подозрение на пневмонию. Вскоре 16 июня стало известно, что пневмония не подтвердилась, а сегодня утром 19 июня в больнице сообщили, что мальчик пошёл на поправку и его начали готовить к переводу из реанимации в общее отделение.