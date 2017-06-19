Анкара, 20 июня, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Разбор ситуации, имевшей место в Турции 15 июля 2016 года, производимый турецкой парламентской комиссией по расследованию попытки переворота, обнаруживает странную активность части военных незадолго до начала основных событий мятежа. Какие выводы можно сделать из уже полученных данных, рассказывает в своей статье Генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

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Складывая воедино «временную сетку» событий на основании показаний их свидетелей и участников, можно сделать предположение, что мятеж части турецких военных находился под постоянным мониторингом со стороны тех, против кого он был направлен. Мало того, может даже возникнуть впечатление о информационном вбросе, сделанным оставшимися верными Эрдогану силовиками в схему, разработанную штабом мятежников.

Это, в свою очередь, спутало планы согласованного выступления, нарушив взаимную координацию сил, пытавшихся совершить госпереворот. В пользу этого говорит и своевременный призыв Эрдогана к народу, который вышел на улицы, «остановив мятежников», как теперь любит заявлять президент Турции, подчеркивая свое «единство с народом». Понятно, что если бы цель мятежников, состоявшая в нейтрализации Эрдогана и его ближайшего окружения, была бы достигнута, никакие народные выступления не смогли бы справиться в набиравшей в таком случае силу инерции волной госпереворота.

Теперь же все большее число политиков и экспертов заявляют о своих подозрениях в постановочном характере мятежа и намеренных действиях турецкой администрации, приведших к человеческим жертвам в ходе беспорядков.

Каковы аргументы сторонников такой версии, читайте подробнее в статье: Власти Турции сводят счеты с армией

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