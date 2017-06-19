Москва, 19 июня, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, изменяющий порядок финансирования государственных компаний и корпораций, а также публично-правовых образований, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня. Депутаты планируют рассмотреть инициативу на пленарном заседании 23 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Новые правила

Документ предлагает прописать новый порядок выделения средств госкомпаниям и госкорпорациям, которые направляются в капстроительство и приобретение объектов недвижимости. Сегодня такие компании получают взносы в уставный капитал. Авторы законопроекта предлагают сохранить такую практику в отношении госкорпораций, которые только создаются. В остальных случаях правительство предлагает направлять субсидии из бюджета напрямую. При этом, вся информация о субсидии, в том числе о том, кто ее получит и на какие цели, будет приниматься отдельным приложением к закону о бюджете. Требования к субсидиям для госкорпораций и порядок их предоставления будет устанавливать правительство.

Законопроект также позволяет юрлицам-акционерам публично-правового образования выступать в качестве госзаказчика, если речь идет о бюджетных инвестициях в строительство госсобственности, которая потом перейдет к этой госкомпании. Такие полномочия им могут передать органы исполнительной власти. По мнению авторов, нововведение позволить избежать образования неиспользованных бюджетных инвестиций на счетах компаний.

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении, профильный комитет внес в него некоторые изменения. Так, например, срок соглашения о предоставлении субсидий должен быть выше, чем срок действия введенных лимитов бюджетных обязательств. Кроме того, размер субсидии не должен превышать предел, который предусмотрен на соответствующие цели.

Депутаты также договорились, что все вопросы с распределением бюджетных ассигнований должны быть решены до 1 февраля текущего финансового года. После этой даты распределение или перераспределение субсидий из бюджета запрещается.

Регионы

Законопроект также прописывает правила межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в региональные, если последние в них нуждаются. Проводить такие трансферты будут органы федерального казначейства. При этом, если субсидии распределяются между несколькими субъектами, эти органы будут обязаны учитывать уровень расчетной бюджетной обеспеченности каждого из регионов по специальной методике распределения госсубсидий.

Ко второму чтению профильный комитет поддержал поправку, которая запрещает субъектам федерации, которые получают дотации из федерального бюджета, размещать средства на депозитах в банках дольше, чем на месяц. О необходимости такой поправки в ходе заседания профильного комитета Госдумы 19 июня заявил замминистра финансов Алексей Лавров.

«Надо прекратить распространенную, к сожалению, практику, когда, получив бюджетный кредит, субъект РФ размещает его на депозите и играет на разнице ставок», — пояснил Лавров.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу на пленарном заседании в пятницу, 23 июня.