Киев, 19 июня, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В Донбассе наиболее интенсивные позиционные бои идут на Донецком и Приморском направлениях. Противоборствующие стороны применяют тяжелую артиллерию калибра 122 мм, минометы, танки, БМП и стрелковое вооружение. Об этом 19 июня сообщают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВС Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в пятнадцати прифронтовых населенных пунктах.

«За прошедшие сутки ВС Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил два артиллерийских снаряда калибром 122 мм, 53 танковых снаряда, 116 мин калибром 82 мм и 21 мину калибром 120 мм. На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов. Противником выпущено 142 мины калибром 120 и 82 мм. На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево. В результате обстрелов со стороны ВСУ н.п. Коминтерново (Пикузы — укр. название) погибла девятнадцатилетняя девушка Покушалова Елена Сергеевна 1998 г.р. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ», — сказал Басурин.

Он сообщил, что ВСУ резко нарастили военную группировку на Приморском направлении, перебросив до 70 единиц автомобильной техники с личным составом и РСЗО.

«Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Волноваха (17 км до линии соприкосновения) установлено прибытие до 70 единиц автомобильной техники с личным составом и боеприпасами, Гранитное (4 км до линии соприкосновения) выявлено местоположение батареи РСЗО «Град» 28 омбр, силами которой был обстрелян 17 июня населенный пункт Староласпа», — рассказал Басурин.

Он опроверг причастность войск ДНР к артобстрелу жилых кварталов пос. Бердянское (под контролем ВСУ).

«Нашими специалистами был проведен тщательный анализ фото и видеоматериалов, которые вчера пресс-центр штаба «АТО» опубликовал после, якобы, обстрела нашими подразделениями н.п. Бердянское. В результате чего установлено, что украинские военные представили старые материалы, которые ими же 19 мая были опубликованы, но с других ракурсов. Тогда, по нашим данным, произошло возгорание гражданского дома, который был использован боевиками полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве штаба. Причиной возгорания стало нарушение требований безопасности при обращении со взрывчатыми веществами во время очередного распития спиртных напитков в здании штаба», — добавил Басурин.

По его словам, вчера регулярные подразделения ВСУ обстреляли позиции нацбатов.

«Вчерашний подлог информации был вызван необходимостью отвлечения внимания украинской общественности от произошедших в ночь с 17 на 18 июня разборок между боевиками ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отступающей 36-й бригадой морских пехотинцев в районе н.п. Широкино. При этом огневой поддержкой военнослужащих 36 бригады, выступили, в том числе, подразделения 59 бригады ВСУ, прибывшие для замены на Мариупольском направлении деморализованных морских пехотинцев. По уточненным данным, в результате разборок между украинскими силовиками под н.п. Широкино, погибло трое военнослужащих ВСУ и пятеро получили ранения», — уточнил Басурин.

Представитель управления НМ ДНР сообщил, что ВСУ покинули свои позиции в районе села Васильевка под Ясиноватой, где расположена насосная станция Южно-Донбасского водовода.

«В районе Васильевки подразделения ВСУ оставили свои позиции, и мы подвинулись вперед», — сказал Басурин, добавив, что территория насосной станции Южнодонбасского водовода в районе Васильевки 56 раз оказывалась под ударами артиллерии ВСУ.

Также Басурин рассказал, что за последнюю неделю это уже второй случай, когда украинские силовики оставляют свои позиции в Донбассе. К примеру, 13 июня военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ бросили свои позиции на южном участке фронта.

При этом на Twitter-канале сторонника ДНР Necro Mancer отмечается, что в Донбассе был убит 46-летний россиянин, уроженец Тулы Андрей Штейнберг, воевавший на стороне ДНР.

Также на канале Уoutube выложили видео переброски поврежденной военной техники ВСУ на ремонт в Харьков.

Кроме того, 19 июня исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что бойцы ЛНР, получившие ранения при наступлении киевских силовиков на село Желобок Славяносербского района, до сих пор остаются в лечебных учреждениях.

«Потери среди бойцов Народной милиции составили семь человек раненых, все они находятся в лечебных учреждениях», — сказал Филипоненко.

Он сообщил, что с начала июня киевские силовики выпустили по позициям ЛНР около 4 тыс. боеприпасов.

В то же время представитель Генпрокуратуры ЛНР Давид Кац проинформировал, что вчера в селе Желтое в результате подрыва на растяжке погиб мирный житель 1969 года рождения.

«Согласно предварительным данным, мужчина подорвался на растяжке, установленной украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группой) на используемой местными жителями дорожке в сторону реки (Северский Донец). На месте работают саперы Народной милиции, сотрудники прокуратуры и полиции», — рассказал Кац.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что за прошедшие сутки украинские войска 10 раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР более 200 боеприпасов.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Веселая Гора, Желобок и Обозное. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 212 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко.

По его словам, ВСУ используют режим тишины для наращивания военной группировки в Донбассе.

«ВСУ продолжают нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, и используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой «АТО». По нашим данным, в зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Катериновка вскрыто нахождение минометов, предположительно для совершения провокационных обстрелов. Народная милиция ЛНР не ослабляет бдительности и ставит вопрос безопасности республики на первое место. С личным составом подразделений регулярно проводятся занятия по боевой подготовке, в ходе которых совершенствуются умения и навыки военнослужащих в отработке вопросов ведения обороны в условиях перехода противника в наступление. Мы неукоснительно соблюдаем Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной готовы действовать решительно», — подчеркнул Марочко.

Он сообщил, что представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела села Веселая Гора со стороны киевских силовиков.

В НМ ЛНР отметили, что ЛНР провела разминирование участка в районе села Желтое, где 18 июня погиб местный житель. Марочко подчеркнул, что мужчина 1969 года рождения подорвался на мине «в 50 метрах от украинских позиций», расположенных на другом берегу реки Северский Донец.

«Мы стали свидетелями очередных фактов действий диверсионно-разведывательной группы противника. Официально заявлю, что никаких минно-взрывных заграждений Народная милиция на данном участке местности не устанавливала. Мы данный участок полностью разведывали в инженерном отношении и передали соответствующие материалы миссии ОБСЕ. Противник, пользуясь тем, что сейчас растительность очень густая, под покровом ночи перебрался через реку Северский Донец и установил минно-взрывные заграждения там, где проходят мирные жители. Такие действия расцениваются как террористический акт и будут наказываться в соответствующем порядке», — считает Марочко.

Он также рассказал, что пьянство стало причиной гибели еще троих военнослужащих ВСУ.

«По данным нашей разведки, в связи с крайне низким уровнем морально-психологического состояния в подразделениях 53-й бригады продолжается систематическое и чрезмерное употребление спиртных напитков. В результате очередного употребления спиртных напитков в первом батальоне бригады небоевые потери составили трое военнослужащих. Известны новые случаи небоевых потерь и в подразделениях 93-й бригады, где в настоящее время проводится административное расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим бригады в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии сильного алкогольного либо наркотического опьянения. Данный факт также тщательно скрывается от вышестоящего командования», — подытожил Марочко.

При этом 19 июня 2017 спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погибших украинских военных нет, шесть солдат получили ранения.

«Эти потери мы понесли на Донецком направлении во время обстрелов со стороны противника», — уточнил Лысенко.

По его данным, на Донецком направлении войска ДНР нарушали режим тишины возле Луганского (на Светлодарской дуге) и на участке фронта Каменка — Авдеевка, применяя минометы.

«В то же время вечером несколько возросла интенсивность обстрелов, в результате чего украинские войска открыли ответный огонь», — добавил Лысенко.

Он сообщил, что на Луганском направлении основные боевые действия велись на участке фронта Крымское — Троицкое. В частности, войска ЛНР семь раз применяли минометы, выпустив при этом более 40 мин. Эти обстрелы произошли во второй половине дня, в основном уже после захода солнца. В Станице Луганской, Счастье, Новоайдарском и Попаснянском районах ВС ЛНР использовали легкое вооружение.

Лысенко отметил, что на Мариупольском направлении ВС ДНР проявляли активность на участке фронта Чермалык — Широкино. Во время минометных обстрелов они выпустили по украинским позициям более 20 мин, в основном в Широкино.

В то же время Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео масштабных учений, которые проводят украинские десантники.

«Боевые стрельбы, десантирование, многокилометровые марши и преодоление различных препятствий — так тренируются воины одной из бригад ВДВ Вооруженных Сил Украины. Все это десантники совершили в ходе многодневных бригадно-тактических учений, которые поэтапно происходят на нескольких военных полигонах. В учениях также задействованы армейская, транспортная и штурмовая авиация ВС Украины», — говорится в пояснении к видео.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а также вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передачу под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.