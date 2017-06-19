Маргарита Князева ИА REGNUM По итогам мероприятия подписаны более 100 документов о сотрудничестве

Маргарита Князева ИА REGNUM Международная торговая ярмарка «Сугд-2017» в Ходженте, Таджикистан

Душанбе, 19 июня, 2017, 20:06 — ИА Регнум. По словам заместителя главы Согдийской области Таджикистана Анвара Якуби, по итогам мероприятия подписано более 100 различных документов о сотрудничестве, в 4 раза больше чем в прошлом году. При этом 74 договора заключены между компаниями Узбекистана и Таджикистана. С россиянами местные бизнесмены заключили 4 договора, в том числе о восстановлении в Ходженте движения троллейбусов.