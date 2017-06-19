Улан-Удэ, 19 июня, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Чиновники и депутаты Бурятии не поддержали идею референдума в защиту Байкала. Об этом сообщила эколог, представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева.

Kirsten Buerger Байкал

«Нам отказали в регистрации инициативной группы для проведения референдума. Замечания в основном касались оформления, но эти недочёты были вызваны отсутствием чётко установленных образцов документов, необходимых для выдвижения инициативы. И это ещё раз обращает внимание на проблему искусственно создаваемых законодательных барьеров, когда инициативную группу ставят в такие условия, что она должна сначала наступить на всевозможные грабли, чтобы пройти первоначальный фильтр (избирком). Очень удивило сообщение главы избиркома о том, что у нас референдумы были. За неделю до подачи ходатайства я ходила к ним, и мне было сказано, что были только инициативы на местных уровнях, которые ни разу не дошли до проведения референдума. Фактически закон о референдуме в Бурятии не работает», — написала Тумуреева сегодня, 19 июня, на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По её словам, инициативная группа отслеживала реакцию на идею проведения референдума.

«Результаты безрадостные: наше намерение провести референдум в защиту Байкала не поддержал ни один депутат Народного хурала (парламент Бурятии — прим. ИА REGNUM ), ни один депутат Госдумы, ни один из чиновников Бурятии не высказался в нашу поддержку. Зато были обвинения в «политическом пиаре», популизме и прочем. Это на самом деле очень грустно, потому что показывает, что даже искреннюю заботу о Байкале у нас воспринимают с огромным недоверием, ищут везде политический контекст. Способны ли мы вообще в таком случае объединяться?» — вопрошает эколог.

Однако она подчеркнула, что инициативная группа «свою задачу-минимум» выполнила «хотя бы в части противостояния проектам монгольских ГЭС», показав «принципиальную возможность проведения референдума, на котором могут затрагиваться вопросы трансграничного воздействия на Байкал».

«Довели информацию об инициативе проведения референдума до сведения инспекции Всемирного банка, и мы знаем, что из Монголии также внимательно следили за судьбой нашей инициативы. Пусть знают: если они всё же примут решение о строительстве ГЭС на Селенге, референдум в Бурятии состоится обязательно», — подытожила представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 5 июня 2017 года, во Всемирный день окружающей среды, группа жителей Бурятии выдвинула инициативу о проведении республиканского референдума в защиту Байкала. Предлагалось вынести следующий вопрос: «Считаете ли вы, что защита и охрана озера Байкал от негативных воздействий (в том числе трансграничных) должна быть приоритетом государственной политики Республики Бурятия?». 6 июня Наталья Тумуреева в качестве председателя собрания инициативной группы официально зарегистрировала в избирательной комиссии Бурятии ходатайство о проведении референдума.

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По словам эколога Александра Колотова, власти Бурятии уделяют внимание сохранению экосистемы Байкала, однако в стратегических документах республики «нигде нет указания на то, что защита и охрана озера Байкал являются приоритетом».

«Если таковое упоминание будет, то к любому инвестиционному проекту на байкальской территории можно будет подходить с более жесткими экологическими требованиями, ссылаясь на утвержденную республиканскими законами приоритетность защиты и охраны озера Байкал», — сказал Колотов, комментируя идею проведения референдума.

У «байкальского» референдума в Бурятии нашлись и противники. Например, председатель бурятской общественной организации «Новая энергия» Иван Логинов высказал мнение о том, что референдум ничего не решит, а только «заорганизует и без того труднейший путь борьбы». Кроме того, Логинов считает, что здесь не обошлось без политики. Он указал на то, что эколог Тумуреева является представителем партии «Яблоко»: «Грядут выборы главы Бурятии (состоятся в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ), где оппозиционеры будут использовать тему референдума по Байкалу в качестве своего выборного козыря». Однако Наталья Тумуреева эту мысль раскритиковала, заявив, что в инициативную группу вошли люди, которые занимаются проблемами Байкала на профессиональном уровне: «И все эти 20 человек имеют разные политические взгляды».

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Напомним, одной из потенциальных угроз для озера Байкал экологи называют строительство монгольских ГЭС в бассейне крупнейшего притока озера — реки Селенги. Монголия с помощью строительства ГЭС рассчитывает обрести энергетическую независимость и таким образом улучшить экономическое положение.

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Однако общественность Бурятии и Иркутской области в большинстве своём выступает против строительства ГЭС Монголии, заявляя о том, что это принесёт непоправимый вред Байкалу, и без того испытывающему маловодный период. Настрой жителей сибирских регионов был ясно виден в ходе общественных слушаний по проектам монгольских ГЭС, которые состоялись в Бурятии и Приангарье весной 2017 года.

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