Ярославль, 19 июня, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Инициатива правительства Ярославской области о передаче в собственность региона водоканалов Ярославля и Рыбинска вызвала неоднозначную реакцию депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославльводоканал

«Я всегда был против идеи с передачей «Водоканала» из собственности города. Мы уже все передали — даже планетарий, на который были потрачены деньги бюджета города, разговор стоял о зоопарке, который так же строился за счет города. Водоканал — главный актив Ярославля и разбрасываться такими активами мы не должны. Пока нет плана по выводу из кризиса системы водоотведения и водоснабжения региона, я буду против такой передачи», — заявил председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

«Я считаю, что происходит ограбление городов Рыбинска и Ярославля. Все это делается спешно, резко, цинично. Нет ни программ развития, ни какого-либо внятного объяснения этим действиям. У имущества должен быть хозяин, иначе оно будет потеряно. Сейчас может оказаться, что водоканалы быстро заберут и отдадут в концессию частнику на 10, 20, 30 лет. А после выборов уже не будет никого, кто ответит за это решение. Как минимум региональные власти должны дождаться результатов голосования 10 сентября. А сегодня московская команда делит шкуру неубитого медведя. Не знаю, как рыбинцы, а ярославцы этого не поймут», — сказал зампредседателя фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Антон Голицын.

У оппозиционного депутата областной думы Сергея Балабаева возникли вопросы о том, как с правовой точки зрения будет осуществлена процедура передачи «водоканалов» в собственность области.

«Поскольку собственниками «Водоканалов» являются муниципальные власти, и полномочия водоснабжения и водоотведения, согласно федеральному законодательству закреплены за муниципальными властями, у меня возникает вопрос как этот процесс передачи"водоканалов в собственность области может быть осуществлен с правовой точки зрения», — считает депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

Депутат муниципального совета Рыбинска Мехди Абдуллаев поддерживает данную инициативу.

«Я поддерживаю позицию губернатора, его проект сделать Волгу чистой рекой, поэтому поддержу и передачу МУП «Водоканал» в региональную собственность, буду голосовать «за», — заявил депутат муниципального совета Рыбинска Мехди Абдуллаев.

Исполняющий обязанности председателя муниципалитета Ярославля Павел Дыбин сказал, что инициатива требует всестороннего обсуждения.

«Письмо есть, будем работать. «Ярославльводоканал» — собственность города, вопрос о передаче его в собственность области должен решаться совместно с представителями жителей, то есть с нами, депутатами муниципалитета. У меня пока что не информации в необходимом объёме что-бы комментировать инициативу, есть обращение заместителя председателя Правительства области Ткаченко. Мы в муниципалитете будем детально прорабатывать этот вопрос, создадим рабочие группы, комиссии, что бы принять взвешенное, грамотное и законное решение», — рассказал исполняющий обязанности председателя муниципалитета Павел Дыбин.