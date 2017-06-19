Луганск, 19 июня, 2017, 19:33 — ИА Регнум.

И. о. первого заместителя председателя совета министров, министр чрезвычайных ситуаций Сергей Иванушкин заявил, что лишь 16% от заявленных объемов воды украинская власть подает в ЛНР с Западной фильтровальной станции (ЗФС-2). Об этом он сообщил сегодня, 19 июня, на аппаратном совещании Совмина с участием главы ЛНР Игоря Плотницкого.

Водопроводный кран

«В республике работает со стороны Украины только один водовод — ЗФС-2, подает всего лишь 240 кубометров вместо 1500 заявленных», — отметил луганский чиновник.

Министр также добавил, что украинская сторона мотивирует это тем, что «якобы, у них аварийная ситуация».

«Но, насколько мы знаем, регулирование идет в ручном режиме», — подчеркнул Иванушкин.

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Кроме того, глава МЧС заверил, что запуск дополнительных скважин, который планируется осуществить в конце текущей недели, улучшит водоснабжение восточных кварталов Луганска.

«По водоснабжению мероприятия, которые были определены и утверждены планом восстановления и увеличения добычи воды, сейчас идут согласно графику. До конца этой недели в работу будут включены скважины дополнительные, и на восточные кварталы мы добавим до 5 тысяч кубов», — отметил он.

Сергей Иванушкин добавил, что мероприятия по улучшению водоснабжения будут продолжены.

«Думаю, в течение месяца еще добавим количество воды, добываемой для обеспечения восточных кварталов и снятия напряжения. По республике мероприятия идут согласно графику, я думаю, что мы до конца сентября увеличим объемы. Мы сейчас будем задействовать дополнительные бригады для того, чтобы ускорить процесс», — сообщил глава МЧС.

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Чиновник подчеркнул, что, ориентировочно, к 1 сентября работы будут завершены, и это позволит республике получать дополнительно до 40 тыс. кубометров, что улучшит водоснабжение Алчевска, Стаханова и ряда других городов ЛНР.

«Практически мы должны закрыть потребность этого региона именно постройкой этих новых водоводов, на которых мы сейчас ведем работу», — резюмировал Иванушкин.

По данным ГУП ЛНР «Лугансквода», обеспеченность республики водой по состоянию на конец августа 2016 года составляла 72% от потребности. При этом республика самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%. Так, до 12 мая 2014 года в города и населенные пункты, находящиеся на территории ЛНР, с территории Украины подавалось 258 тыс. кубометров воды в сутки, а на территории ЛНР добывалось 132 тыс. кубометров. До начала декабря 2016 года с подконтрольной Киеву территории республика в среднем получала около 45−50 тыс. кубометров воды в сутки. С территории ЛНР «Лугансквода» добывает 260 тыс. кубометров.