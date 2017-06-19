Москва, 19 июня, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Роскомнадзор поддерживает отмену реестра блогеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании комитета Госдумы по информполитике.

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«Дело в том, что сеть интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими они были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции. Это относится и к одной из частей обсуждаемого законопроекта, и мы полностью поддерживаем отмену позиции в законодательство о реестре блогеров», — сказал Жаров.

Законопроект об отмене реестра «сайтов и (или) страниц сайтов в сети интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тысяч пользователей» внесли в Госдуму в начале июня депутаты Госдумы Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).