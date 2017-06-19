Ижевск, 19 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. «Единая Россия» определила тройку кандидатур, претендующих на вхождение в общереспубликанскую часть регионального списка кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии шестого созыва. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Флаг партии «Единая Россия»

В список претендентов вошли: врио главы Удмуртии Александр Бречалов; начальник ФГУП «Главное военно-строительное управление №8», руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Алексей Прасолов; заместитель министра Национальной политики республики, президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» Татьяна Ишматова.

Кандидатуры утвердили путем тайного голосования, 32 из 32 партийцев поддержали кандидатуры.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября жители Удмуртии выберут главы республики и депутатов Государственного совета шестого созыва.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения на должность руководителя региона примут участие врио главы республики Александр Бречалов и глава Завьяловского района Андрей Коняшин. Партия утвердит кандидата в рамках конференции 3 июля.

От «Справедливой России» в выборах примет участие руководитель регионального отделения партии Фарид Юнусов.

Также о «высокой вероятности» своего участия в выборах заявлял глава фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров. Официально партия о его выдвижении еще не заявляла.