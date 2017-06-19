Ташкент, 19 июня, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Улугбеком Розукуловым 20 июня прибывает в Душанбе для проведения узбекско-таджикских переговоров, сообщает 19 июня МИД Узбекистана.

Vodiymedia.uz Таджикистан и Узбекистан

«В рамках двухдневного визита планируется обсудить практические вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах с выходом на конкретные соглашения, в том числе по итогам предстоящего бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Напомним, отношения между Узбекистаном и Таджикистаном в последнее время стали улучшаться. В апреле 2017 года осуществился первый за 25 лет регулярный авиарейс по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент.

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Также между двумя странами обсуждены практические вопросы правового оформления узбекско-таджикской государственной границы.

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Как ИА REGNUM сообщало ранее, в числе главных приоритетов внешней политики Узбекистан определил отношения с соседними странами.

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