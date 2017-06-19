Чебоксары, 19 июня, 2017, 18:48 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается поиск 11-летней девочки, которая пропала 15 июня. В связи с исчезновением ребёнка прокуратура проверила работу субъектов профилактики, выявив ряд нарушений и установив одну из причин произошедшего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что в 2015 году по инициативе администрации цивильской школы №2 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мать девочки была привлечена к административной ответственности, получив предупреждение.

«Было установлено, что данная семья находится в социально опасном положении из-за ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей и нуждается в социально-педагогической реабилитации. При этом она не была поставлена на профилактический учёт подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД «Цивильский» и комиссией по делам несовершеннолетних при администрации района, индивидуальной профилактической работой не охвачена, помощь в обучении и воспитании детей не оказана. Не приняты меры по выявлению и устранению причин, способствовавших безнадзорности малолетних детей в семье», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, школьные учителя ограничивались «периодическим посещением» семьи и проведением «индивидуальных бесед» с матерью.

«Данная работа проводилась формально. Установлены факты составления фиктивных справок о посещении семьи без фактического обследования условий воспитания детей. Отсутствие должной профилактической работы с семьей, находящейся в социально опасном положении, стало одной из причин оставления без надзора 11-летней девочки и её безвестного исчезновения», — считают в прокуратуре Чувашии.

Материалы проверки направлены в следственное управление СКР по Чувашии для решения вопроса об уголовном преследовании председателя комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Цивильского района и директора местной школы №2 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). В настоящее время на основании данных материалов проводится процессуальная проверка.

Кроме того, в адрес главы администрации Цивильского района и начальника межмуниципального отдела МВД «Цивильский» внесены представления об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и привлечении виновных лиц к ответственности.

В настоящее время проводится проверка на предмет исполнения матерью родительских обязанностей и наличия в её действиях признаков преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11-летняя девочка пропала 15 июня в Цивильске, гуляя недалеко от дома. В настоящее время в поисках принимают участие более 600 человек, и за «любые сведения» о местонахождении ребёнка гарантируется вознаграждение. «Сотрудники полиции и волонтёры продолжают обследовать территории, прилегающие к месту жительства ребенка. Проверяют подъезды, чердаки и подвалы жилых домов. Устанавливают круг ее общения, опрашивают родственников, друзей», — говорят в полиции.