* ИГ — запрещённая в России организация

Тула, 19 июня, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В Тульской области правоохранительные органы провели операцию по задержанию предполагаемого вербовщика террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Операцию сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели утром 19 июня — в жилой многоэтажке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Задержанный имеет два паспорта, российский и узбекский. Причем в Узбекистане он также находится в розыске по подозрению в экстремизме и даже заочно арестован.

Сам задержанный, сообщает НТВ, изначально отрицал свою связь с террористами: «Я просто обычный гражданин, работаю. Я семейный человек. Я никогда не занимался этим», — заявил он. Однако после того, как у задержанного нашли запрещенную литературу, он написал чистосердечное признание. Также при обыске его жилища нашли около трех тысяч долларов, гранату, пистолет и патроны.

По версии следствия, мужчина организовал прямо у себя в квартире вербовочный центр, сам проповедовал радикальный ислам, участвовал в организации отправки людей на Ближний Восток, где они вступали в ряды боевиков.

«Данное лицо попало в поле зрение в связи с возможной причастностью к распространению радикальных идей ислама, с незаконным оборотом оружие и взрывчатых веществ», — рассказал НТВ представитель правоохранительных органов.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Добавим, что сегодня же в городе Коврове Владимирской области правоохранительные органы ликвидировали изготовителя взрывных устройств.

«19 июня 2017 года при проведении в городе Коврове обследования помещений по месту фактического проживания предполагаемого преступника, подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета ПМ. В результате ответного огня указанный гражданин получил ранения не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе ФСБ.