Бердск, Новосибирская область, 19 июня, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Десятки детей заболели острым ринофарингитом в детском лагере «Юбилейный», расположенном в городе Бердске Новосибирской области, по вине сотрудника учреждения. Об этом заявил заместитель губернатора региона Александр Титков.

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«Инфекция была у одного из сотрудников, работающих на пищеблоке. Инфекция, как медики говорят, такой непростой этиологии — она даёт симптомы, начиная от ангины, конъюнктивита и заканчивая кишечными заболеваниями — и всё это даёт одна этиология. Когда мы поняли, что ситуация развивается, лагерь был на 550 мест — это очень плотное заселение, — было принято решение о его закрытии. Всем без исключения предложена финансовая компенсация», — цитируют «Вести Новосибирск» Титкова.

Замгубернатора области отметил также, что если кто-то из родителей вывезенных детей посчитает для себя возможным снова направить ребенка в лагерь в осенний период, то такая возможность будет предоставлена. При этом Титков утверждает, что будут проведены «все необходимые мероприятия, все замеры, смывы, обследования персонала». По его словам, вторая смена в лагере начинается 25 июня и если к тому времени не будет рисков появления инфекции, лагерь откроется вовремя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что в детском летнем лагере «Юбилейный», расположенном в городе Бердске, более 60 детей заболели острым ринофарингитом. СК РФ возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Проверку назначила и прокуратура Новосибирской области.

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Как выяснилось, 13 июня некоторые дети почувствовали себя плохо, пожаловались на боли в животе, сопровождающиеся высокой температурой. В последующие дни за медицинской помощью обратилось уже свыше 60 детей. Они были доставлены в больницу, где было установлено, что дети заболели острым ринофарингитом, который сопровождается функциональным расстройством пищеварения. С 16 июня лагерь был закрыт на карантин, родители забрали детей домой. На момент возникновения чрезвычайной ситуации в лагере находилось 536 детей.