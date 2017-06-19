Севастополь, 19 июня, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Подбор кандидатов на выборах губернатора Севастополя уже говорит о неконкурентной победе нынешнего врио губернатора Дмитрия Овсянникова, считает политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 июня, комментируя состав претендентов на пост главы Севастополя. По его мнению, вероятно, что накануне президентских выборов 2018 года, никто не решился рисковать с «игрой в демократию».

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

«Основные кандидаты врио губернатора Дмитрия Овсянникова в Севастополе, которые могли бы составить ему реальную конкуренцию, так или иначе относятся к партии власти: либо состоят в «Единой России», либо являются её сторонниками. Даже Алексей Чалый, который отказался идти на выборы в пользу Дмитрия Овсянникова, формально является членом «Единой России», приостановив членство в региональном политсовете», — сообщил Рябов ИА REGNUM.

По его словам, другие возможные реальные кандидаты — это Дмитрий Белик, Вадим Колесниченко, Евгений Кабанов и Сергей Лисейцев.

Однако партия приняла решение поддержать Овсянникова, оформив его как кандидата через формальную, если не сказать условную процедуру «праймериз». Если во многих регионах России в «праймериз» участвовали избиратели, то в Севастополе голосовали «выборщики», причём процедура носила откровенно технический характер.

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«Теперь же других реальных претендентов на пост главы города у Овсянникова нет. И даже если «внутренняя оппозиция» в «Единой России» и хотела бы пойти на выборы, ей для этого нужна альтернативная партия, и вдобавок нужно преодолеть сложную процедуру сбора голосов муниципальных депутатов: при условии тотального контроля той же «Единой Россией» этого института, это сделать практически нереально», — считает политолог.

«Таким образом, при усечённом составе участников исход выборов практически предрешён. Да, это неконкурентная ситуация, да Севастополь ожидал совсем не таких «прямых выборов», но факт остаётся фактом — никто не решился рисковать с «игрой в демократию» накануне президентских выборов в 2018 году», — резюмировал Рябов.

Добавим, что в настоящее время заявления на участие в выборах подали врио главы региона Дмитрий Овсянников, лидер партии «Патриоты России» Иван Ермаков. От КПРФ на выборы пойдет Роман Кияшко, от ЛДПР — депутат заксобрания Илья Журавлёв.

Партия «Справедливая Россия» добровольно отказалась от участия в выборах и намерена отдать недостающие голоса муниципальных депутатов своим союзникам в Севастополе — коммунистам.

19 июня стало известно, что ещё один потенциальный кандидат самоустранился от губернаторской гонки — представитель «Партии роста» бизнесмен Олег Николаев согласился возглавить государственную должность директора АО «Корпорация развития Севастополя».

Оппозиция из нескольких политических партий предпринимала попытку определить способом опроса жителей «народного кандидата» на выборах губернатора, альтернативного действующему врио Дмитрию Овсянникову. Однако они так и не смогли найти спарринг-партнёра врио губернатора.