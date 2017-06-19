Тамбов, 19 июня, 2017, 18:24 — ИА Регнум. В Тамбове участники форсайт-кэмпа определят перспективные проекты экономики будущего в сфере обеспечения продовольствием, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

«Занять место в экономике будущего уже сегодня. Такую уникальную возможность получат команды, принявшие участие в форсайт-кэмпе, который впервые пройдет в Тамбовской области в рамках сотрудничества региональной исполнительной власти и Агентства стратегических инициатив», — говорят региональные власти.

Форсайт-кэмп пройдет в Тамбовской области с 21 по 23 июня на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Сосновый угол». Напомним, регион вошёл в число победителей конкурса на право проведения форсайт-кэмпа, который призван найти и поддержать команды, деятельность которых направлена на решение социально-экономических задач.

По словам первого вице-губернатора Александра Ганова, участие в форсайт-кэмпе позволит не только определить прорывные проекты в экономике региона, но и сформировать кадровый резерв для их последующей реализации. Повестка предстоящего форсайт-кэмпа определена исходя из специфики Тамбовской области. Участники будут работать в таких тематических группах, как точное земледелие, индивидуальное персонализированное питание, групповое питание, безлюдное производство, сервисы доставки товаров и услуг, технологии мониторинга сельскохозяйственных земель, взаимодействие с другими рынками, формы взаимодействия: маршрутизация и коммуникация.

Руководить процессом будут специальные модераторы. Команды предложат свои подходы к выращиванию сельхозпродукции с уже заранее заданными характеристиками под конкретного потребителя или обеспечению сохранности урожая с помощью специальной беспилотной техники. Организаторы уверены, что форсайт-кэмп в 2017 году станет одним из наиболее масштабных и знаковых событий региона в сфере взаимодействия бизнеса и органов государственной власти.