Чебоксары, 19 июня, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В Чувашии 14-летний подросток скончался от удара током на линии электропередач. Трагедия произошла недалеко от железной дороги, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте CКР Дмитрий Захаров.

(сс) blickpixel ЛЭП

По предварительным данным, 18 июня около 20 часов 14 — летний подросток взобрался на ЛЭП вблизи железнодорожной станции Канаш, где получил удар электрическим током и погиб. По данному факту проводится проверка. Проводится комплекс проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия.

Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления ­мер безопасности на обьектах железной дороги. По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение.

Отметим, что в июне погибли несколько подростков, пытаясь сделать селфи возле линий электропередач. Следствие в Подмосковье проверяет обстоятельства инцидента со школьницей, которая погибла 17 июня, пытаясь сделать эффектное селфи на арке железнодорожного моста. По данным правоохранителей, девочка случайно дотронулась до контактного провода, от полученных травм она скончалась на месте. 16 июня подросток в Новосибирской области погиб после касания высоковольтного провода при попытке сфотографировать себя. В Пермском крае 15-летний подросток забрался на электроопору, чтобы сделать селфи, и погиб от удара электрическим током. Ранее схожий случай произошел в Башкирии, где 16-летняя девушка забралась на железнодорожную цистерну ради селфи, и получила удар током. Она получила ожог 90% тела и находится в реанимации.