Москва, 19 июня, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения двух поездов в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет Российской Федерации

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения электрички и скоростного поезда 19 июня на Курском вокзале. Дело возбуждено по признакам преступления, соответствующим ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Курском вокзале 19 июня скоростной поезд «Стриж», идущий из Нижнего Новгорода, столкнулся с электричкой. Электричка на момент столкновения была пустой, но от касательного удара у неё перевернулось несколько вагонов.