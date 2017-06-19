Москва, 19 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека, руководитель российского отделения Красного Креста Раиса Лукуцова отметила, что узнала об избрании Марии Каннабих с «воодушевлением и радостью».

President-sovet.ru Мария Каннабих

«Я хотела бы от всей души пожелать ей успешной плодотворной работы на новом месте и выразить уверенность в том, что ее огромный опыт и достижения станут непременным залогом новых свершений на ниве правозащитной деятельности и совершенствования отечественной пенитенциарной системы уже в новом общественном качестве», — цитирует издание «Взгляд» слова Раисы Лукуцовой.

Раиса Лукуцова также отметила, что испытывает чувства «самого искреннего сожаления» в связи с тем, что Мария Каннабих вышла из состава СПЧ.

«Ее участие в работе как Совета, в целом, так и в составе постоянных комиссий по правам человека за рубежом и по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы, было чрезвычайно важным и задавало нужный тон и ритм деятельности всех остальных ее коллег», — считает глава российского Красного Креста.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов согласен со своей коллегой, также отметив сожаление в связи с выходом Каннабих из СПЧ.

«Она человек высокопрофессиональный, а самое главное конструктивный, при этом, я думаю, что такие люди повысят эффективность работы ОП РФ, особенно связанной с ОНК», — заметил Кирилл Кабанов.