Махачкала, 19 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Две из них взорвались, при этом сам Абдурахманов не пострадал, сообщает источник в правоохранительных структурах. Информации о подробностях происшествия в официальных источниках пока нет. Неизвестно также, имеются ли в результате нападения пострадавшие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

В последнее время Рустам Абдурахманов исполнял обязанности старшего участкового уполномоченного полиции по Кизилюртовскому району Дагестана, пишет «Интерфакс-ЮГ».

В МВД не подтвердили факт нападения именно на Абдурахманова, сообщив лишь, что гранаты действительно взорвались, но в доме полицейского на улице Ахмедхана Султана в Махачкале.

Напомним, покушения на руководителей правоохранительных органов в Буйнакском районе Дагестана происходили и раньше. Так, в 2005 году в Буйнакске был убит заместитель начальника ГУВД города, начальник криминальной милиции Магомет Гаджимагомедов. Он был расстрелян из автоматов неизвестными возле своего дома в сентябре.

В мае того же года в перестрелке с боевиками погиб начальник уголовного розыска Буйнакского РОВД Аскер Аскеров. Он находился в засаде у входа в Гимринский автодорожный тоннель, который, по оперативным данным, боевики собирались взорвать.

В августе 2007 года в Буйнакске обстреляли машину заместителя начальника РОВД Абдулмажида Расулова. Он погиб на месте.

В 2008 году в Махачкале был убит начальник Буйнакского ГУВД, полковник милиции Арип Алиев. Покушение произошло на улице Сулеймана Стальского. Неизвестные открыли огонь по легковому автомобилю «Mercedes-500», в котором находился Алиев.