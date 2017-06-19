Иркутск, 19 июня, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Полпред президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло, находящийся в Иркутской области с двухдневным визитом, и губернатор региона Сергей Левченко совершили рабочую поездку на территории, пострадавшие от недавних пожаров. Из областного центра они вылетели в Киренский район, чтобы проверить ход работ по ликвидации последствий стихии.

skeeze Лесные пожары

Напомним, что в апреле этого года в регионе почти полностью сгорела деревня Бубновка. В итоге было принято решение отказаться от восстановления жилых домов и переселить пострадавших в более крупные населенные пункты.

В ходе поездки Сергей Меняйло и Сергей Левченко пообщались с пострадавшими от пожаров в пункте временного размещения. Во время встречи губернатор рассказал, что закончена работа по формированию предложений для расселения пострадавших. Будет предложено два варианта: денежная компенсация на покупку жилья или заселение в строящийся многоэтажный дом, куда можно будет заехать уже к концу сентября.

Еще один вариант предусмотрен для тех, кто так же жил в Бубновке, но чье жилье не пострадало: им будут выделены сертификаты на приобретение жилья как на территории области, так и за ее пределами.

Конечно же, у жителей остается множество вопросов к представителям власти, однако в целом настрой позитивный. Для того, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы, уже через неделю пострадавших посетит межведомственная группа, состоящая из представителей всех министерств, отвечающих за расселение.