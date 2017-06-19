Москва, 19 июня, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Роскомнадзор положительно относится к отмене реестра блогеров, поскольку он перестал быть необходимым. Об этом в понедельник заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании комитета Госдумы по информационном политике, информационным технологиям и связи.

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Отмену требования регистрации Роскомнадзором блогеров, суточная аудитория которых составляет более 3 тысяч пользователей, предусматривает законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов, внесенный в Госдуму 8 июня.

«Дело в том, что сеть интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими они были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции, — сказал Александр Жаров. — Это относится и к одной из частей обсуждаемого законопроекта, и мы полностью поддерживаем отмену позиции в законодательство о реестре блогеров».

В этом реестре находится более тысячи записей, но «развитие сети интернет и правоприменение говорят о том, что запрос, в том виде, в котором он работает сейчас, не нужен», цитирует ТАСС слова Александра Жарова.

Законопроект, авторами которого выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), предлагает признать утратившей силу статью 10.2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно этой статье, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ и массовых коммуникаций, «ведет реестр сайтов и (или) страниц сайтов в сети интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тысяч пользователей».