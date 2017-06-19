Рыбинск, Ярославская область, 19 июня, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Мэр города Рыбинска Денис Добряков внес в муниципальный совет проект решения о передаче имущественного комплекса МУП «Водоканал» в собственность Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете.

Станция очистки воды

Решение должно быть принято на заседании 29 июня. В пояснительной записке говорится, что это делается в связи с принятием областного закона, который предусматривает передачу полномочий по водоснабжению и водоотведению от местных властей региональным с 1 января 2018 года.

Ранее на МУП «Водоканал» был назначен новый директор Сергей Ивенков, прибывший из Владимирской области.

Аналогичная ситуация происходит и в Ярославле. Как сообщает портал «Ярновости», на имя мэра Ярославля Владимира Слепцова поступило письмо за подписью зампреда правительства Ярославской области Виталия Ткаченко о передаче ОАО «Ярославльводоканал» и имущества. Слепцов, как и Добряков должен внести соответствующий проект решения в муниципалитет города.

В конце минувшей недели на «Ярославльводоканале» был сменен гендиректор и председатель совета директоров. Все это свидетельствует об одном: региональные власти собираются взять крупные водоканалы Ярославля и Рыбинска в свое управление. При этом аналогичная региональная организация «Водоканал ЯГК» находится в стадии банкротства.