Курган, 19 июня, 2017, 18:05 — ИА Регнум. В Курганской области зреет культурно-исторический скандал, связанный с забвением мемориала павшим в борьбе за власть Советов. Уже более двух десятилетий памятник стоит разграбленным и заброшенным, и это в самом центре Кургана — городском саду, в трёхстах метрах от горадминистрации.

Андрей Выползов ИА REGNUM Мемориал павшим в борьбе за власть Советов в Кургане сегодня

Автор мемориала, скульптор Станислав Голощапов опасается, что сохранившаяся бетонная стела может быть полностью снесена, а на её месте установлен новый памятник.

«Когда я об этом узнал, то возмутился, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM скульптор. — Извините, говорю, знаете, я ещё живой и хочу воплотить свой, ныне утраченный замысел».

Так памятник выглядел в советское время

ИА REGNUM уточняет, что мемориальный комплекс памяти павших в борьбе за власть Советов был установлен в августе 1969 года и приурочен к 50-летию освобождения Зауралья от колчаковцев. Автором барельефа стал тогдашний молодой курганский скульптор Станислав Голощапов (ваятелю на тот момент было 27 лет), изобразивший красноармейца и девушку-революционерку, прообразом которой стала 19-летняя Наташа Аргентовская, расстрелянная в Кургане белочехами в 1919 году.

На стеле также было выложено четверостишье поэта-декабриста Кондратия Рылеева — одного из пяти казнённых руководителей декабрьского восстания 1825 года:

Славна кончина за народ!

Певцы герою в воздаянье

Из века в век, из рода в род

Передадут его деянье.

(Станислав Голощапов вспоминает, что это было его смелая идея — процитировать декабриста на советском памятнике, и у тогдашней партноменклатуры возникли по этому поводу споры, но молодой скульптор сумел отстоять эпитафию).

Памятник подвергся нападению вандалов в 90-е годы. Поскольку барельеф и буквы были сделаны из меди, то преступники-«металлисты» буквально с корнем вырвали конструкции из бетона. Сегодня об изваянии напоминает лишь торчащие металлические штыри и борозда по контуру композиции.

«Несколько лет назад мы договорились с руководством «Любимого города» (программа, инициированная мэрией Кургана, по комплексному сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия. — ИА REGNUM ) полностью восстановить авторский замысел, — продолжил скульптор Голощапов. — Я сделал карандашный эскиз, предложил сделать перепланировку, так сказать, раскрыть панораму, пересадить березы, которые уже выросли, а на их место высадить, скажем, рябины. Поговорили-поговорили, а потом до меня дошли известия, что принято решение полностью снести стелу, а на это место установить композицию Лёвы Головницкого (речь идёт о барельефе «Красный и Белый», который создал скульптор, уроженец Кургана Лев Головницкий. — ИА REGNUM )

ИА REGNUM дополняет, что идею установки в горсаду барельефа Головницкого на месте мемориала павшим в борьбе за власть Советов продвигает депутат Госдумы от Курганской области, руководитель регионального отделения военно-исторического общества Александр Ильтяков.

Месяц назад власти Кургана заявили, что в этом году на прилегающей к мемориалу территории будет заменено плиточное покрытие, восстановлены ступени и разбит цветник. По мнению курганских общественников, такое решение выглядит весьма странным, поскольку, как правило, реконструкция прилегающей к тому или иному историческому объекту территории является финальной частью всех комплексных восстановительных работ.

В частности курганский общественный деятель и журналист Юлия Васильева опасается, что подобный нелогичный порядок строительных работ может быть связан с подготовкой к установке барельефа «Красный и Белый», что нарушает авторские права Голощапова.

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первый скандал в Кургане, связанный с памятниками героям Гражданской войны. Уже больше года спрятан в фанерный короб памятник партизану-курганцу Дмитрию Пичугину, расстрелянному белочехами в июне 1918 года. Побывавшая месяц назад в Кургане эксперт Общероссийского народного фронта Светлана Калинина прокомментировала ситуацию с бюстом Пичугина так: «Вы просто наплевали в память людям, установившим их».