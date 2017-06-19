Москва, 19 июня, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Прекращение действия меморандума с США по полетам над Сирией со стороны России — это закономерная реакция на провокационные действия западной коалиции в отношении проправительственных сил и и сирийской армии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Последней точкой стал сбитый сирийский истребитель 18 июня. Это был еще один эпизод в складывающейся в последнее время очень неблагоприятной тенденции по нарушению международного права и суверенитета в Сирии западными странами», — заявил парламентарий, отметив, что это никак не укладывается в линию по борьбе с терроризмом, скорее наоборот.

Продекларированные США цели по борьбе с международным терроризмом лишь прикрытие для очередного грубого вмешательства в дела суверенного государства, считает депутат.

«Становится все более и более очевидно, что истинным намерением присутствия США в регионе является свержение неугодного им режима во главе с Башаром Асадом любой ценой. И сегодня цена этому, по всей вероятности, фактическая поддержка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Джебхат ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как иначе можно расценить удары по тем, кто ценой собственной жизни противостоит международному терроризму?» — рассуждает Слуцкий.

Это уже четвертый случай, когда американцы и их союзники под разными надуманными предлогами громят проправительственные силы, которые ведут борьбу с террористами, напомнил он.

В Миноброны сообщили, что с 19 июня Москва прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Аналогичные меры были приняты после ракетного удара США по сирийскому аэродрому «Шайрат» 7 апреля. Действие документа возобновили только через несколько недель, после визита американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву.

Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии был подписан в октябре 2015 года. Документ предусматривает обмен информацией между российскими и американскими военными.