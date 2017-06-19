РФ закономерно отреагировала на провокации США в САР — глава комитета ГД
Москва, 19 июня, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Прекращение действия меморандума с США по полетам над Сирией со стороны России — это закономерная реакция на провокационные действия западной коалиции в отношении проправительственных сил и и сирийской армии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Последней точкой стал сбитый сирийский истребитель 18 июня. Это был еще один эпизод в складывающейся в последнее время очень неблагоприятной тенденции по нарушению международного права и суверенитета в Сирии западными странами», — заявил парламентарий, отметив, что это никак не укладывается в линию по борьбе с терроризмом, скорее наоборот.
Продекларированные США цели по борьбе с международным терроризмом лишь прикрытие для очередного грубого вмешательства в дела суверенного государства, считает депутат.
«Становится все более и более очевидно, что истинным намерением присутствия США в регионе является свержение неугодного им режима во главе с Башаром Асадом любой ценой. И сегодня цена этому, по всей вероятности, фактическая поддержка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Джебхат ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как иначе можно расценить удары по тем, кто ценой собственной жизни противостоит международному терроризму?» — рассуждает Слуцкий.
Это уже четвертый случай, когда американцы и их союзники под разными надуманными предлогами громят проправительственные силы, которые ведут борьбу с террористами, напомнил он.
В Миноброны сообщили, что с 19 июня Москва прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
Аналогичные меры были приняты после ракетного удара США по сирийскому аэродрому «Шайрат» 7 апреля. Действие документа возобновили только через несколько недель, после визита американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву.
Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии был подписан в октябре 2015 года. Документ предусматривает обмен информацией между российскими и американскими военными.