Калуга, 19 июня, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил законодательно ограничить количество детей, которых передают в приёмные семьи. Об этом он заявил 19 июня на заседании регионального кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Творчество

«Федеральной нормы такой не существует, но если мы сами её установим, что тут такого плохого? Я считаю, что ничего нет тут предосудительного. Допустим, скажем, что, условно говоря, восемь детей и не более в одной семье приёмной. И это будет логично», — считает Артамонов.

Глава калужского региона пояснил, что прийти к такому выводу его подтолкнул репортаж на одном из федеральных телеканалов, посвященный семье, воспитывающей 20 приёмных детей:

«Тогда надо называть вещи своими именами. Это детский садик круглосуточного пребывания. Никакая это не приёмная семья. Каким образом могут два этих человека, муж и жена, углядеть за каждым ребенком? Нет, конечно. Этот тот случай, когда хорошая идея выхолащивается такими безответственными решениями», — заявил губернатор.

Как заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги Анна Никифорова, в областном центре по состоянию на 1 января 2017 года в 98 приемных семьях воспитывалось 132 ребенка. 348 детей нашли опекунов в 295 семьях, а 439 детей было усыновлено в 422 семьях.

Напомним, в Калужской области социальное обслуживание семьи и детей в стационарной и полустационарной форме в 2016 году получили более 34 тысяч человек. Удельный вес безнадзорных детей от числа детского населения уменьшился на 28%. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось до 1,68%.