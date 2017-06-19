Париж, 19 июня, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Причиной полицейской операции на Елисейских Полях в Париже стало столкновение автомобиля с полицейским фургоном, сообщает телеканал BFM.

Марина Захарова ИА REGNUM Елисейские Поля, Париж

По информации телеканала, водитель автомобиля задержан правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже в районе Елисейских Полей французские правоохранительные органы проводят спецоперацию.

Пресс-служба полиции французской столицы рекомендовала жителям города воздержаться от посещения этого района Парижа.