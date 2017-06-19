Москва, 19 июня, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Декан факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Шутовпрокомментировал по просьбе ИА REGNUM новый состав и приоритетные направления работы Общественной палаты РФ.

Андрей Алексеев Пост №1. Смена караула. Екатеринбург

«В новом составе общественной палаты две трети новых лиц. Сам этот факт привнесет новую струю в ее работу. Новые люди приносят свои идеи, свои проекты, свои замыслы в Общественную палату. И все это совпадает с мнением ее нового руководства, — отметил Андрей Шутов, — Сегодня Валерий Фадеев сделал великолепный доклад, в котором предложил ряд нововведений в деятельности Общественной палаты, которые могут придать новый импульс ее развитию, что в новом составе Общественной палаты сделан акцент на регионы, на работу регионах субъектах федерации, на активизацию выстраивания системного взаимодействия федеральной Общественной палаты и региональных и муниципальных Общественных палат. Это может прибавить политического и общественного веса ОП РФ, и в целом этому направлению в нашей общественно-политической системе».

Наибольший интерес члена Общественной палаты привлекает анализ и поддержка полезных общественных инициатив в области политики исторической памяти.

«В последнее время мы сталкиваемся с огромным количеством фальсификаций отечественной истории, когда у нас пытаются отобрать победу в Великой Отечественной войне, совсем по-другому интерпретируется роль России в освоении космоса, роль Советского Союза периода холодной войны, совсем по-другому подается революция 1917 года, и об этом идут большие и серьезные споры, — отметил эксперт, — Кроме того, надо учитывать, что страны Запада развернули настоящие войны памяти как часть гибридной войны, которая проводится в отношении России. И в этой связи эта тема очень серьезна, потому что в нашей стране еще не выстроена системная работа по противодействию фальсификациям, по выстраиванию собственной версии исторических событий и защите ее от нападок и фальсификаций. Ведь что происходит на Западе? Они выстраивают миф, подкладывают под этот миф огромную, мощную пропагандистскую машину и транслируют это все в свое и в наше общество. И, надо отдать им должное, опыт такой у них есть. Достаточно вспомнить, как за последние полтора десятилетия переформатировали сознание молодых украинцев. И что из этого вышло — мы каждый день видим по телевидению».

«Нельзя допустить ценностного разрыва между поколениями. А для этого, как отметил в своем выступлении Валерий Фадеев, необходимо ликвидировать ситуацию, когда появляются новые поколения без чувства истории», — завершил свой комментарий Андрей Шутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 19 июня в Москве прошло первое заседание Общественной палаты РФ шестого состава. В ходе первого заседания ОП РФ ее секретарем избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев.

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