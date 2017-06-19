Донецк, 19 июня, 2017, 17:38 — ИА Регнум.

По расчетам специалистов министерства агропромышленности в 2017 году урожаю зерновых в ДНР не угрожают никакие погодные условия, а выполнение плана составит более 100%.

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Об этом 19 июня республиканскому изданию DNR LIVE рассказал главный агроном СООО «Тимирязевское» Николай Лантатов. Он считает, что с погодными условиями в этом году обстановка благоприятная. Дожди только пошли на пользу. Положительно повлиял тот факт, что от вредителей сельхозпосевы были вовремя обработаны, поэтому урожаю уже ничего не угрожает.

«При обработке сельхозземель от вредителей и болезней используются 3 вида средств защиты: фунгициды, гербициды и инсектициды. Также используют различные минеральные удобрения для того чтобы растения получали необходимые витамины и минералы», — рассказал главный агроном.

Сейчас нет проблем в приобретении средств защиты растений, выбор отличный. Приобрести средства защиты можно как у местных поставщиков, так и напрямую в России, в Белоруссии. Самым крупным поставщиком в ДНР является ГП «Агро-Донбасс», подконтрольное Министерству агропромышленной политики и продовольствия.

Для обработки сельхозпосевов средствами защиты используются и специальные распылители из Белоруссии.

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